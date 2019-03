Paris : Carrefour étend ses «Drives piéton» dans la capitale

En pleine expansion dans la capitale, Carrefour va ouvrir sept nouveaux «Drives piéton» ce mercredi 20 mars, portant à 45 leur nombre dans Paris.

Les tout premiers «Drives piéton» ont fait leur apparition dans Paris, l'année dernière, permettant ainsi aux clients de profiter de ce nouveau service. Pour Carrefour, il s'agit d'offrir le choix le plus large possible aux Parisiens, qu'ils préfèrent faire leurs courses eux-mêmes, se faire livrer ou venir chercher leurs sacs.

Et pour profiter de ce service, le consommateur doit simplement passer commande dans la journée, avant 19h, avant de venir chercher ses courses – dès le lendemain matin – dans son Carrefour (City ou Market) le plus proche. Sa commande aura été traitée de nuit, dans des locaux du groupe, situés hors Paris.

Gros point positif du «Drive» : profiter du choix et des prix de l'hypermarché en plein coeur de Paris. Dès le départ, plus de 15.000 références de produits étaient proposées, bien plus importantes que dans un supermarché parisien du groupe.

«Depuis l'ouverture de ce nouveau service, les commandes augmentent de 15 % par semaine. C'est une croissance très soutenue», a assuré Alexandre de Palmas, le directeur exécutif proximité de Carrefour France, qui se félicite à l'avance de l'ouverture du 46e drive piétons le 37 mars prochain.

«D'ici à l'été, notre ambition est de couvrir la totalité des arrondissements parisiens», a-t-il fait savoir. Le directeur admet en effet avoir du mal à trouver des locaux disponibles pour couvrir les petits arrondissements de l'hyper-centre de Paris (1er, 2e et 3e).

Avec les drive piéton @CarrefourFrance amène l’offre et les prix de l’#hyper aussi en centre ville. Simple et pratique pour nos clients. https://t.co/MB3AIAKwIh — Marie Cheval (@ChevalMari) 10 janvier 2019

A terme, le groupe ambitionne de créer un maillage de «Drive piéton» très serré dans la capitale, afin que chaque Parisien puisse y accéder à moins de 200 mètres de chez lui. Concernant la banlieue, le projet n'est pas abouti : «pour l'instant, on se concentre sur Paris», a expliqué Alexandre de Palmas, «mais nous prévoyions de déployer notre premier «Drive piéton» en proche-couronne dès 2019».