Paris : l'enseigne Carrefour se lance dans le marché des «Drives Piéton»

A partir de mardi 17 avril, six enseignes parisiennes du groupe Carrefour proposeront un service de «Drives Piéton». D'autres devraient suivre.

Le principe est simple. A l'instar de ce service qui existe déjà pour les voitures, il suffit de faire ses courses sur internet, sur un site dédié courses-en-ligne.carrefour.fr, avant d'aller chercher ses courses au magasin, sans passer par la case rayons et/ou attente à la caisse.

En somme, quelqu'un est chargé de préparer la sélection de produits dans un entrepôt du groupe, qui seront ensuite acheminés jusqu'au supermarché de proximité, avant que le client ne passe tout simplement récupérer ses paquets. A la clé, un gain de temps pour le consommateur puisque Carrefour s'engage à remettre les courses au client «en moins de 5 minutes».

Dès ce lundi 16 avril et ce, jusqu'à minuit, les intéressés pourront donc faire leurs courses sur internet, avant d'être les premiers à passer prendre leur dû, dans l'un des six magasins ci-dessous, situés dans les 11e, 14e, 15e, 17e et 20e arrondissements.

«Avec le développement d’une quinzaine de drives piéton en 2018, Carrefour complète son offre de services de livraison d’e-commerce alimentaire : d'ici à fin 2018, 185 nouveaux Drive seront déployés sur le territoire (dont 15 drives piéton), 26 villes proposeront la livraison à domicile et 15 villes permettront aux clients de se faire livrer en moins d’une heure grâce à la livraison express», explique-t-on chez Carrefour.

C'est en s'appuyant sur l'ensemble de nos offres de livraison que nous parviendrons à atteindre notre de devenir le leader du e-commerce alimentaire.

Et la gamme de produits proposés est bien plus importante que celle disponible dans la plupart des magasins parisiens du groupe. Les produits sont en effet empaquetés depuis un entrepôt de 26.000 m2, à Aulnay-sous-Bois (93), où près de 15.000 références sont entreposées.

Le client devra faire une commande minimum de 40 euros d'achats (mais les prix pratiqués sont ceux des Drives classiques pour voitures, sensiblement inférieurs à ceux des magasins de la capitale).