Griveaux et Mahjoubi, en route pour les Municipales à Paris

L'Elysée a annoncé, mercredi soir, le départ du gouvernement de deux de ses secrétaires d'Etat, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi. Tous les deux briguent l'investiture LREM pour les municipales à Paris en 2020.

Ce départ du gouvernement d'Emmanuel Macron doit leur permettre de se consacrer pleinement à la campagne parisienne, car tous les deux espèrent avoir l'investiture du parti LREM, qui ne sera désigné qu'au mois de juin prochain.

Quelques minutes après l'annonce de l'Elysée, le porte-parole du gouvernement a tenu à écrire sur Facebook : «c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce ma décision de quitter le gouvernement, en plein accord avec le président de la République et le Premier ministre». Ajoutant qu'«aujourd'hui, une page se tourne. Une autre va s'écrire. Avec vous».

Tandis que sur Twitter, Benjamin Griveaux se dit «ému et fier d'avoir pu m'engager au service des Français pendant ces 645 jours».

Ému et fier d’avoir pu m’engager au service des Français pendant ces 645 jours. Merci @EmmanuelMacron et @EPhilippePM pour leur confiance, merci à mes collègues dont j’ai défendu l’action à chaque instant. Merci à tous les Français que j’ai rencontrés et qui m’ont tant appris. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 27 mars 2019

Toutefois, Benjamin Griveaux n'a pas encore annoncé officiellement s'il est candidat ou non à l'élection municipale de Paris. Sa réponse est attendue «au printemps». «Le printemps a commencé il y a quelques jours. Il se poursuit jusqu'au 21 juin pour la fête de la musique, qui clôt le printemps. Et j'ai dit que si je devais être candidat, je démissionnerai immédiatement de mes fonctions», a-t-il précisé plus tôt dans la journée

«Paris doit donner sa chance à tous».

Du côté du secrétaire d'Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, il déclare être «en route pour un nouvel horizon. Paris doit donner sa chance à tous».

Merci à chaque personne qui s’est mobilisée pour faire du Numérique une chance pour tous. Heureux d'avoir pu servir le pays pendant deux ans auprès du Président et du Premier Ministre. En route pour un nouvel horizon. Paris doit donner sa chance à tous. #Paris2020 pic.twitter.com/zaWE3r87nJ — Mounir Mahjoubi (@mounir) 27 mars 2019

Mais face à eux, plusieurs autres personnalités de la majorité briguent l'investiture LREM à Paris, dont les députés Cédric Villani et Hugues Renson, le sénateur Julien Bargeton et l'élue du IVe arrondissement Anne Lebreton.