Gaspard Gantzer se lance dans la course à la mairie de Paris

A un an des élections municipales de 2020, Gaspard Gantzer, l’ancien conseiller en communication de François Hollande, se lance officiellement dans la course à la mairie de Paris.

Une candidature qui n’est pas une surprise, tant l’ancien communicant évoquait depuis plusieurs mois son projet pour la capitale. Il avait d’ailleurs lancé en juin 2018 son mouvement Parisiennes, Parisiens.

Ce mercredi 13 mars, Gaspard Gantzer présentera sa candidature et ses 34 chefs de file, annoncés pour beaucoup comme issus de la société civile, lors d’un événement à L’Entrepôt (14e).

«Candidat des classes moyennes»

Désormais candidat, l’ancien conseiller n’épargne pas la maire sortante Anne Hidalgo, qui ne s’est pas encore portée candidate à sa réélection. «Depuis cinq ans, 12.000 Parisiens quittent chaque année la capitale à cause des prix exhorbitant de l’immobilier et des loyers. Parce que la ville est dégueulasse, de moins en moins sûre, que les transports publics ne fonctionnent pas et qu’en matière de pollution, c’est un échec», assène-t-il dans les colonnes du Parisien.

Celui qui se décrit comme «le candidat des classes moyennes et même de toutes les familles parisiennes» dévoile les premières propositions de son projet : construction de 10.000 places de crèche supplémentaires gratuites, suppression d’ici à quinze ans du périphérique, développement des transports, favoriser l’accès à la propriété…

Diplômé de l’ENA - dans la même promotion qu’Emmanuel Macron – Gaspard Gantzer était entré au service de François Hollande en avril 2014. Le candidat connaît par ailleurs très bien la mairie de Paris et ses rouages puisqu’il a travaillé pendant trois ans (de 2010 à 2013) avec l’ancien édile Bertrand Delanoë, d’abord en tant que conseiller à la communication puis comme porte-parole.