Patrice Evra visé par une plainte pour injures à caractère homophobe

Patrice Evra est visé par une plainte pour injures publiques à caractère homophobe après son dérapage vidéo contre le PSG.

La plainte a été déposée au parquet de Paris par les associations Stop Homophobie et Mousse, soutenues par le collectif Rouge Direct, qui réunit les anciens du Paris Foot Gay. Patrice Evra encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

«Nous ne voulons pas laisser passer les injures d’un ancien capitaine de l’équipe de France de football. Il a une audience notamment auprès des jeunes», a souligné auprès de France Bleu Julien Pontes, porte-parole de Rouge Direct. Et d’ajouter : «si M. Evra n’a pas conscience de la gravité de ses propos, nous souhaitons que ce soit un juge qui lui rappelle».

Le 18 mars dernier, l’ancien joueur de Manchester s’était déchaîné sur le PSG en insultant le club sur les réseaux sociaux, où il est très largement suivi. «Paris vous être des p*** ! Des p*** je le dis ! Ici c’est des hommes qui parlent», avait-il ainsi lancé sur Snapchat.

Dans la foulée, le club de la capitale avait publié un communiqué dans lequel il condamnait «fermement les injures homophobes de Patrice Evra», se disant prêt à soutenir «toute démarche» de ses partenaires associatifs.

Face à l’ampleur de la polémique, l’ancien joueur de 37 ans avait publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il revenait sur «un énorme malentendu». «Je ne suis pas homophobe […] J’aime tout le monde. Si j’ai blessé quelqu’un, je m’en excuse», déclarait-il.

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao

— Patrice Evra (@Evra) 19 mars 2019