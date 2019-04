Il piège des pédophiles en se faisant passer pour une fille de 12 ans

Pour attirer de potentiels pédophiles, un ado de 17 ans se faisait pour une jeune fille de 12 ans sur Instagram. Le jeune homme a été mis en examen pour extorsion, vendredi, par un juge de Versailles.

Cette manœuvre avait pour but de dérober les hommes qui mordaient à l'hameçon de leur téléphone et de leur carte bancaire. L'adolescent était aidé par deux complices de 15 et 16 ans.

Le 14 mars dernier, après un guet-apens à Chatou (Yvelines), la victime alerte la police qui retrouve les deux plus jeunes membres du groupe. Ceux-ci avouent leurs actes et sont remis en liberté. Ils seront convoqués devant la justice.

L'ado revendique un côté justicier

Le troisième, âgé de 17 ans, s'est fait interpeler à Nanterre (Hauts-de-Seine). Lors de son interrogatoire, il a expliqué son stratagème aux enquêteurs. L’adolescent dit également avoir reçu des vidéos déplacées de la part de certains interlocuteurs.

Le jeune homme é dit agir ainsi pour jouer les justiciers.

Les policiers ont recensé trois agressions et une tentative d’agression. Cependant, le risque d’être poursuivi pour corruption de mineurs pourrait dissuader de potentielles victimes de se faire connaitre.