RATP : plusieurs stations de métro transformées à l'occasion du 1er avril

Un humour déroutant. En ce 1er avril, la RATP a souhaité surprendre ses voyageurs, organisant des animations spécifiquement installées pour eux dans une dizaine de stations du réseau.

Cette nuit, les stations du réseau RATP Pyrénées (ligne 11), Glaciaire (ligne 6), Rome (ligne 2), Place d’Italie (ligne ), Pyramides (ligne 7), Opéra (ligne 3), Bel-Air (ligne 6), Bonne Nouvelle (ligne 9), Quatre Septembre (ligne 3), Charles-de-Gaulle-Etoile (ligne 2) ont donc été transformées, afin de revêtir un habillage en lien avec leur nom.

Sur des affiches de 12 m2 (4 par 3 mètres), des montagnes ont ainsi été disposées à la station Pyrénées (ligne 11), un avion est en train de décoller à Charles-de-Gaulle-Etoile (ligne 2), la fontaine de Trevi à Rome (ligne 2), une banquise à Glacière (ligne 6) ou encore des pyramides à... Pyramides (ligne 7).

L'ensemble de ces animations sont également disponibles dans les deux stations dites «Poisson d’avril», à Quatre Septembre (ligne 3) et Bonne Nouvelle (ligne 9). Là, des accessoires et faux billets d’avion vont être distribués toute la journée, pour permettre à tous de se mettre en scène. Les cinq photos les plus réussies seront ensuite diffusées sur les réseaux sociaux de la RATP.