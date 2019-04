Retraites : 88% des Français pour réindexer les petites pensions sur l'inflation

Touche pas à ma retraite. Dans un sondage paru ce dimanche dans le Journal du Dimanche, près de neuf français sur dix sont favorables à une réindexation des petites retraites sur l'inflation.

Les retraités étaient d'ailleurs dans la rue la semaine dernière pour manifester contre la hausse de la CSG et la sous-indexation de leurs pensions de retraite. En effet, l'augmentation des pensions de retraite est actuellement limitée à 0,3% alors que l'inflation était de 1,8% en 2018 et devrait atteindre les 1,3% en 2019.

Face à la colère, la CSG a déjà été allégée en septembre et en décembre. Mais pas sûr que ces gestes puissent contre-balancer la perte de pouvoir d'achat et contenter les ménages les plus modestes. Reste qu'une ré-indexation des plus basses retraites serait une piste étudiée par le gouvernement.

Parmi les neufs mesures post-Grand débat mises à l'épreuve dans ce sondage, une très forte majorité de Français jugent également nécessaire d'aider les médecins à s'installer dans les déserts médicaux (87%), d'introduire une baisse générale de l'impôt sur le revenu (82%) et de supprimer la «redevance télé» (80%).

En ce qui concerne la baisse de l'impôt sur le revenu, d'après les informations du JDD, «deux nouvelles tranches à 5% et 10% avant celle à 14% pourraient être instaurées, de manière à faire payer moins tout en bas du barème».

Dans cette étude, réalisé en avril sur 972 personnes, plus de trois interrogés sur quatre se dit également favorable à «un assouplissement des conditions permettant aux citoyens de proposer des référendums» (76%).

Parmi les neufs mesures, une seule n'a pas été plébiscitée par les français : seuls 39% des Français jugent utile de supprimer l'ENA, la grande école qui forment les élites de l'administration de l'Etat, alors que 54% se prononcent contre.