Michelle Obama en idole absolue à Paris

Olas, pancartes, applaudissements, autant de spectateurs que pour une finale de Roland Garros... Chaque déplacement de Michelle Obama pour présenter son autobiographie, «Devenir», est un véritable événement. Mardi 16 avril, elle sera à l'AccorHotels Arena de Paris pour une nouvelle conférence hors normes.

Au programme des discussions, son parcours personnel pour devenir avocate, les séances chez le conseiller conjugal et, bien sûr, sa vie à la Maison Blanche pendant les deux mandats de Barack Obama. Pour assister au «spectacle», il fallait débourser entre 67,50 euros et près de 500 euros pour le carré d'or. À noter que pour une première conférence, annulée à cause du décès de George HW Bush, organisée à la Scène Musicale, les tarifs étaient compris entre 54 et 99 euros.

Lors d'une conférence organisée à Londres en 2018, des places sur le site de revente de billets Viagogo pouvaient dépasser les 80 000 euros. À titre de comparaison, au 15 avril 2019 sur le site, les places les plus chères pour un spectacle à Londres sont de 1 040 euros pour la comédie musicale Hamilton. À Paris, il faut compter 500 euros pour PSG - Monaco en Ligue 1, et à New York 1 091 euros pour la pièce Harry Potter et l'enfant maudit.

Une première dame bankable

Au sommet de sa popularité, l'ancienne première dame est en train de consolider sa fortune. Outre ces conférences, les ventes - et par extension les recettes - de son livre atteignent des sommets. Il a été écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Devenir est ainsi largement en tête des ventes depuis sa sortie en novembre 2018. 10% des recettes des produits dérivés vendus pendant les conférences de Michelle Obama sont reversées à une association promouvant l'éducation des jeunes filles dans le monde.

De plus, le couple Obama avait reçu une avance de 60 millions de dollars (53 millions d'euros environ), pour l'écriture d'un livre chacun. La date de sortie des mémoires de l'ancien président américain n'a pas encore été diffusée. Des chiffres imposants, qui expliquent une fortune estimée entre 40 et 135 millions de dollars pour la famille Obama.