L’uniforme du Service national universel dévoilé

Les premiers volontaires du Service national universel (SNU) ont reçu ce mercredi leur tenue des mains du secrétaire d’Etat Gabriel Attal, pour poser avec lui dans les rues de Paris.

De couleur bleu marine, accompagnée d’une casquette au même ton et de deux polos et tee-shirts blancs, ainsi que d’un pantalon de cérémonie (et d’une paire de chaussette), celle-ci a été réalisée par le même fabricant qui fournit la gendarmerie nationale et les employés du ministère de l’Intérieur.

Cette tunique arborera sur le cœur, la tête ou dans le dos, un écusson créé par le Lycée Le Corbusier, de Tourcoing (Nord). Il arbore le sigle «SNU» et le slogan «jeunesse engagée», sur fond de cocarde tricolore. Sur l’épaule, un signe distinctif, de couleur bleu pour les jeunes et rouge pour les encadrants, permettra de de repérer qui est qui.

D’une valeur de 150 euros, le paquetage complet sera offert aux volontaires. Ils seront 3 000 à participer à la phase de test, au mois de juin, avant que le SNU ne soit ouvert à 40 000 jeunes gens l’année prochaine. A terme, il devrait concerner «environ 750 000 jeunes» de 16 ans, qui auront l’obligation de suivre pendant un mois un «stage de cohésion» suivi «d’une mission d’intérêt général».

Selon un sondage paru dans Paris Match, 74 % des Français se disent favorables à son instauration.