Paris : les lignes de bus 53, 65 et 81 supprimées, quelles solutions pour leurs usagers ?

A partir de ce samedi 20 avril, un nouveau réseau de bus entrera en vigueur à Paris. Au total, une ciquantaine de lignes verront leurs itinéraires modifiés, et trois lignes de bus - 53, 65 et 81 - disparaîtront définitivement. Quelles sont les alternatives proposées à leurs usagers ?

Quelles alternatives pour la ligne 53 remplacée ?

Auparavant, la ligne 53 assurait la liaison entre Pont de Levallois et Opéra, en passant par la Porte d'Asnières, Pont Cardinet et la Gare Saint-Lazare. Pour les utilisateurs de cette ligne, il faudra donc désormais emprunter :

- la ligne 94 pour la portion comprise entre Pont de Levallois et la Gare Saint-Lazare

- la ligne 20 pour la portion comprise entre Porte d'Asnières et Opéra

Sachant que pour ceux qui pourraient emprunter le métro, seules 17 minutes séparent le Pont de Levallois d'Opéra, via un trajet direct avec la ligne 3 (contre 48 minutes environ avec l'ancienne ligne 53).

Quelles alternatives pour la ligne 65 remplacée ?

Auparavant, la ligne 65 assurait la liaison entre Gare de Lyon et Porte de la Chapelle, en passant par le boulevard Beaumarchais, la place de la République et la Gare de l'Est. Pour les utilisateurs de cette ligne, il faudra donc désormais emprunter :

- la ligne 38 pour la portion comprise entre Porte de la Chapelle et Gare de l'Est

- la ligne 91 pour la portion comprise entre Gare de l'Est et Gare de Lyon

Et pour ceux qui accepteraient de prendre le métro : 28 minutes séparent la Porte de la Chapelle de la Gare de Lyon, via la ligne 12 jusqu'à l'arrêt Madeleine, puis la 14 jusqu'à la Gare de Lyon.

Quelles alternatives pour la ligne 81 remplacée ?

Auparavant, la ligne 81 assurait la liaison entre Porte de Saint-Ouen et Châtelet, en passant par Place de Clichy, Gare Saint-Lazare, Pyramides et Louvre-Rivoli. Pour les utilisateurs de cette ligne, il faudra donc désormais emprunter :

- la ligne 21 qui reprend exactement les mêmes arrêts que l'ancienne ligne 81 !

Sachant que pour ceux qui pouuraient emprunter le métro, 27 minutes séparent la Porte de Saint-Ouen et Châtelet, via la ligne 13 jusqu'à l'arrêt Saint-Lazare, puis la 14 jusqu'à Châtelet.