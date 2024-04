Paris : nouvelles gares, prolongement... Où en sont les aménagements sur le RER E ?

Le prolongement du RER E à l'ouest interviendra dans un peu plus de deux semaines, avec une mise en service partielle. Quelles sont les nouveaux arrêts bientôt desservis ? Tour d'horizon près de neuf ans après le début des travaux.

Le compte à rebours est lancé. Pratiquement neuf ans après le début des travaux dans les gares de Porte Maillot, La Défense et Nanterre-La-Folie en 2016, le prolongement de la ligne E du RER va prochainement profiter aux usagers.

À l'occasion de la visite du nouvel atelier de maintenance à Nanterre (Hauts-de-Seine) jeudi 11 avril dernier, Ile-de-France Mobilités et la SNCF ont annoncé la mise en service progressive à l'ouest, jusqu'à la Nanterre-La-Folie à partir du 6 mai.

Les nouvelles gares de Porte Maillot, la Défense et Nanterre-La-Folie seront dans un premier temps desservies depuis l'arrêt Magenta accessible à pied depuis la Gare du Nord, aux heures creuses soit de 10h à 16h en semaine, et de 10h à 20h le week-end.

Plusieurs sites olympiques desservis

Dès l'été prochain, le RER C desservira différents sites de compétitions des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 tels que l'Arena de La Défense où sont organisées les épreuves olympiques de natation (du 27 au 4 août), et le stade nautique de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) où les athlètes olympiques et paralympiques de kayak et de canoë se disputeront les médailles.

La ligne E atteindra sa cadence normale à la fin de l'année 2024, puisque 34 rames «nouvelle génération NG», qui sont dans leur phase terminale de rodage, circuleront sur le tracé.

«Ce qui est intéressant de savoir c'est que le prolongement du RER E de la gare Haussmann-Saint-Lazare à la Défense va permettre, à terme, de désengorger de 7% de l'affluence sur le RER B», a indiqué la présidente de la région Ile-de-France et IDFM Valérie Pécresse à l'occasion d'une conférence de presse sur l'organisation des JOP 2024 dans la région francilienne le mois dernier.

Prolongée vers Mantes-La-Jolie en 2026

Dès 2024, la ligne doit passer de 370.000 à 600.000 voyageurs par jour, grâce au prolongement jusqu'à Nanterre-La-Folie, où il sera dans le futur possible de récupérer la ligne 15 du Grand Paris Express.

La deuxième phase du prolongement de la ligne E vers l'ouest parisien sera accessible aux voyageurs à l'horizon 2026, à destination de Mantes-la-Jolie.

Ainsi, le RER E marquera l'arrêt dans deux ans aux stations suivantes : Houilles Carrières-sur-Seine, Poissy, Villennes-sur-Seine, Vernouillet-Verneuil, les Clairières de Verneuil, Les Mureaux, Aubergenville-Elisabethville, Epône-Mézières, Mantes Station, et enfin le futur terminus, Mantes-la-Jolie.