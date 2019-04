L'hommage de l'équipage du Charles-de-Gaulle à la cathédrale Notre-Dame de Paris

Dévoilé samedi soir par la ministre des Armées Florence Parly, l'hommage de l'équipage du porte-avions Charles-de-Gaulle à Notre-Dame de Paris a été applaudi par le public venu assisté au Grand concert, diffusé sur France 2.

Dans une vidéo, il est possible de voir depuis le ciel les 900 marins former sur le pont le dessin de la façade de la cathédrale Notre-Dame et le mot «Paris», en bleu-blanc-rouge.

Des photos tweetées, hier à 22h41, avec ce message : «alors qu'ils sont déployés en océan Indien dans le cadre la mission #Clemenceau, les marins du porte-avions Charles de Gaulle témoignent leur solidarité à Paris, leur ville marraine.»