Bretagne : ivre et sans permis, elle double les gendarmes et finit dans un talus

Sa vitesse était telle que les gendarmes n’avaient même pas cherché à s’engager dans une dangereuse course-poursuite. Jeudi, une automobiliste sans permis a été condamnée à huit mois de prison, dont quatre ferme.

Il faut dire qu’en plus de son allure excessive, de son absence de document et d’un défaut d’assurance, la mère de famille, dont le fils de 5 ans était présent dans la voiture, roulait en plus sous l’emprise de l’alcool.

Sur sa page Facebook, la gendarmerie des Côtes-d’Armor a raconté l’interpellation, survenue le 16 avril dernier. Alors qu’ils avaient perdu de vue pendant un instant le véhicule, qui venait de les dépasser sur la nationale 12, les militaires l’ont finalement retrouvé «accidenté un peu plus loin, arrêté dans un talus».

Interrogée, la conductrice leur avait alors indiqué avoir bu chez des amis, à Saint-Brieuc. Déjà punie pour conduite en état d’ivresse auparavant, elle n’avait plus le droit de prendre le volant. La justice a donc décidé de l’incarcérer. Son fils avait été blessé à la tête dans l’accident.