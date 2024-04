Marseille : un septuagénaire agressé à l’arme blanche et frappé après avoir réprimandé des jeunes qui fumaient dans son immeuble

Un homme de 74 ans a été agressé par un groupe de jeunes dans la soirée de ce dimanche 21 avril, dans le hall de son immeuble du 14e arrondissement de Marseille. Le septuagénaire restait hospitalisé ce lundi, mais sans pronostic vital engagé.

Un déchaînement de violence pour une simple remarque. Un homme de 74 ans a été agressé dans la soirée du dimanche 21 avril, vers minuit, dans le 14e arrondissement de Marseille, a appris CNEWS d'une source proche du dossier.

Le septuagénaire rentrait chez lui lorsqu'une fois arrivé dans son hall, il s'est retrouvé face à des jeunes qui occupaient l'entrée de son immeuble de la cité du Mail.

L'homme leur a alors fait savoir que la fumée l'incommodait, mais les jeunes l'ont encerclé, lui ont volé sa canne et l'ont frappé.

Trois personnes interpellées

Le septuagénaire, qui a reçu donc des coups et présentait également une plaie au thorax par arme blanche, était toujours hospitalisé ce lundi sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête du chef de violences en réunion avec arme sur personne vulnérable. L'enquête a été confiée à l'URJ Nord (Unité de Recherches Judiciaires).

Selon une source judiciaire, trois personnes, dont un majeur et deux mineurs de 15 et 16 ans, ont été interpellées sur les lieux des faits, et ont été placées en garde à vue.

Je condamne avec force cette agression inadmissible et lâche et adresse toutes mes pensées à la victime et à ses proches.





Merci aux effectifs de police @prefpolice13 pour ces interpellations rapides : les auteurs auront à répondre de leurs actes devant la justice. https://t.co/XdBRMi3ljF — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 22, 2024

«Je condamne avec force cette agression inadmissible et lâche et adresse toutes mes pensées à la victime et à ses proches», a réagi le maire de Marseille Benoît Payan, promettant que «les auteurs auront à répondre de leurs actes devant la justice».