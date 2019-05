Paris : le trophée de la coupe du monde féminine exposé dans une école

Après un tour du monde dans chacun des 24 pays qualifiés pour la compétition, le trophée de la Coupe du monde féminine – compétition qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet en Frane – est de retour en France et doit être présenté à Paris, le 14 mai.

Ce mardi, Paris accueille en effet le «Trophy Tour», pour une présentation officielle du trophée de la Coupe du monde féminine de la Fifa. L'événement aura lieu à l'école primaire de la Plaine (20e), où une activité d'apprentissage du football réservée aux filles a été mise en place.

A cette occasion, un tournoi de football a été organisé pour les filles de l'école, à l'heure du déjeuner. A l'issue de cette rencontre, dans l'après-midi, une remise des prix aura lieu en présence de la mascotte de la compétition, nommée «Ettie».

En parallèle, de 11h30 à 13h30, tous les élèves de deux écoles primaires de la rue, ainsi que les enfants malentendants accueillis pour le déjeuner, «pourront se rendre dans le gymnase afin de voir la coupe et de rencontrer la mascotte de la Coupe du monde», s'est félicitée la municipalité parisienne.

Et dès le lendemain, mercredi 15 mai, le trophée ira au Havre, puis à Reims (16 mai) et Valenciennes (17 mai) cette semaine, puis à Rennes (20 mai), Grenoble (21 mai), Montpellier (22 mai), Nice (23 mai) et Lyon (24 mai), la semaine prochaine.