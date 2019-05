Fera-t-il beau cet été ?

Alors que le début mai a été marqué par des conditions quasi automnales sur l’ensemble du pays, quelles températures attendent les Français cet été ? Les premières tendances se dessinent déjà.

En France, le premier mois de grandes vacances sera très estival, et a priori bien chaud sans trop d’excès même si une période de canicule ne semble pas totalement exclue.

Peu de pluie en perspective, peu d’orages aussi malgré la chaleur sous les hautes pressions récurrentes. Un bon ensoleillement est également envisagé sur l’ensemble du pays jusqu’en août.

©MétéoFrance

Des températures supérieures aux normales en Europe

Selon Météo France, les prévisions saisonnières sur l'Europe pour la fin du printemps et le début de l'été sont encore assez incertaines. Si les températures devraient globalement être supérieures aux normales sur la plus grande partie du continent, les tendances sont moins nettes pour les précipitations.

Des conditions anticycloniques devraient dominer la période sur l'Europe Centrale et l'Europe du Nord, avec des températures supérieures aux normales, tandis que le temps pourrait être plus instable autour de la Méditerranée, notamment orientale, ce qui y limiterait la progression des températures.

Si rien n’est certain pour le moment - la météo n'est pas une science exacte et les cartes à long terme ne permettent de donner que des tendances générales - il semblerait que la France et l'Europe se dirigent vers un été chaud. De quoi rassurer les futurs vacanciers.