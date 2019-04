Le réchauffement climatique au Canada deux fois plus rapide qu'ailleurs

0,8 degré. C'est la hausse moyenne des températures dans le monde depuis 1948. Mais selon un rapport du gouvernement canadien publié le 2 avril, cette augmentation atteint 1,7 degré dans le pays nord-américain. De quoi augurer un scénario catastrophe si rien n'est fait.

Fontes des glaces, inondations, sécheresses, feux de forêts... Les éventualités sont nombreuses si, comme le prédit l'étude, la hausse du mercure dépasse les six degrés avant 2100. Le rapport précise également que des petites mesures ne seront pas suffisantes : «les scénarios de réchauffement limité ne se produiront que si le Canada et le reste du monde réduisent les émissions de dioxyde de carbone à près de zéro au début de la moitié du siècle».

Afin de faire un premier pas et atteindre les accords de Paris en réduisant de 30% ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030, Justin Trudeau a récemment haussé le ton. Le Premier ministre du pays a ainsi imposé une taxe sur le CO2 à quatre provinces du pays dont les efforts ont été jugés insuffisants.

Un cercle vicieux

Le Canada est une zone particulièrement sensible pour le réchauffement climatique. En effet, une partie du pays abrite du permafrost, une couche géologique qui est censée rester gelée de manière permanente, et qui contient des énormes quantités de CO2. Si la température augmente à la vitesse indiquée par le rapport, ces gaz pourraient être relâchés et ainsi encore aggraver à vitesse grand V le réchauffement climatique à l'échelle mondiale.