Alexandre Benalla devient consultant sécurité de la Foire du Trône

Après avoir déjeuné ensemble la semaine dernière dans un restaurant parisien, le «roi des Forains» Marcel Campion a demandé à l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, de réaliser un audit de la sécurité de la foire du Trône à Paris.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce samedi 1er juin, le promoteur de la Foire du trône s'affiche tout sourire aux côtés du l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron, en expliquant avoir fait appel à lui pour assurer la sécurité de la célèbre foire de la capitale.

Alexandre #Benalla devient Monsieur "Sécurité" de Marcel Campion, après leur rencontre le 24 Mai Le «roi des manèges» confirme aujourd'hui dans cette vidéo leur collaboration en matière de sécurité.



Vidéo en date du 1er Juin 2019. pic.twitter.com/3CWXg1Htnz — Le Général (@leGneral2) 1 juin 2019

«Je l’apprécie car beaucoup de gens qui travaillent dans la sécurité m’ont dit qu’il était valable. Alors je lui ai demandé son avis. Comme la Foire du trône va se terminer et qu’il y a encore deux-trois problèmes au niveau de la sécurité, j’ai demandé à Alexandre qu’on fasse le tour de la foire, qu’il regarde et il me dira dans quelques temps ce qu’il en pense», a déclaré Marcel Campion.

La séquence d’une quarantaine de secondes s’achève sur les images des deux hommes, visiblement très complices : «Et merci Alexandre d’être venu», conclut Marcel Campion. «Avec plaisir Marcel», réplique alors Benalla.

Selon Le Figaro, le déjeuner du 24 mai ne serait pas leur première entrevue. Marcel Campion a expliqué au quotidien avoir rencontré «fortuitement» Alexandre Benalla quelques mois auparavant à Deauville.