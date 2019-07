Météo : 11 départements en alerte orange pour des orages

Onze départements du Massif central et des Alpes ont été placés par Météo France en vigilance orange aux oragces ce mardi 2 juillet

Les départements concernés sont l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard.

«Il existe un risque important (une forte probabilité) de phénomènes violents», indique l'institut de météorologie dans un communiqué. Ces orages pourraient notamment occasionner de fortes précipitations, de la grêle ainsi que des rafales de ventes approchant les 80 km/h. L'activité orageuse devrait se poursuivre jusqu'en première partie de la nuit. La fin de l'alerte orange est prévue à minuit.

11 départements en #vigilanceOrange pour des risques d’orages, du Massif central aux Alpes pic.twitter.com/gUlmy2ZCIg — CNEWS (@CNEWS) July 2, 2019

A l'approche d'un orage, il convient de se montrer prudent dans ses déplacements et ses activités de loisir, d'éviter d'utiliser le téléphone et des appareils électriques, et de se mettre en sécurité pour se protéger des effets de la foudre, souligne Météo France.