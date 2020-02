IDF : les grands travaux de l'été 2019 sur les réseaux RATP et SNCF

Comme chaque année, l'été rime avec «grands travaux» pour la RATP et la SNCF sur le réseau des transports en commun de la région parisienne. Et chaque année connaît son lot de surprises, comme l'ont conjointement présenté ce mercredi 19 juin les deux institutions partenaires.

La RATP et la SNCF ont en effet détaillé l'ensemble des grands chantiers (fermetures de gares, travaux d'améliorations...) qui vont perturber le réseau lors de ces deux prochains mois.

Cette année, l'ensemble des RER seront concernés par les travaux, tout comme les lignes de métro 4, 6 et 11, particulièrement touchées. Enfin, des fermetures seront à prévoir sur le réseau des tramways.

Tous les RER seront concernés

RER A

Du 13 juillet au 1er septembre inclus, des interruptions de trafic seront à prévoir sur le RER A entre Auber et Vincennes, rendant inaccessibles les gares de Châtelet-Les-Halles, Gare de Lyon et Nation.

Durant 7 semaines, le trafic sera donc interrompu : du 13 juillet au 4 août, tous les soirs, à partir de 22h et chaque week-end toute la journée 24h/24, du 5 août au 1er septembre inclus, tous les soirs à partir de 21h et chaque week-end toute la journée 24h/24 et du 10 au 18 août, toute la journée 24h/24.

La semaine du 15 août étant celle où le trafic est au plus bas pendant l'été, c'est celle qui a été choisie pour la fermeture complète du tronçon Auber–Vincennes. Nous effectuerons alors le remplacement de 6 aiguillages complexes.

Rer B

Du 27 juillet au 18 août, deux voies sur quatre seront fermées entre la Plaine Stade de France et Aulnay-sous-bois et la ligne sera fermée toutes les nuits à partir de 23h05 en juin puis à partir du 26 août.

Du 29 juillet au 25 août, les RER entre Orsay et Saint-Rémy-lès-Chevreuses auront pour terminus Orsay, et du 20 au 28 juillet, auront pour terminus Lozère.

Rer c

Du 15 juillet au 24 août, le trafic du RER C sera intégralement interrompu entre Gare d'Austerlitz et Javel, et entre Gare d'Austerlitz et Avenue Henri Martin, dans les deux sesn de circulation.

Du 14 au 18 août, la ligne sera également fermée entre Massy-Verrières et Chemin d'Antony.

rer d

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, le trafic sera interrompu entre Villeneuve Saint-Georges et Melun. Les 24 et 25 août, la ligne sera fermée entre Savigny Le Temple et Le Mée et les 31 août et 1er septembre, aucun train ne circulera entre Creil et Orry-La-Ville..

rer e

Du 15 juillet au 25 août inclus, le trafic sera interrompu entre Haussmann Saint-Lazare et Gare du Nord-Magenta.

Des travaux d'ampleur sur les lignes 4, 6 et 11

D'importants travaux sont à prévoir sur la ligne 6, en vue de la rénovation du viaduc de Passy (16e). Dans ce cadre, la ligne 6 sera intégralement fermée entre Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro, du 1er juillet au 1er septembre inclus. Elle sera également fermée entre Trocadéro et Charles de Gaulle-Etoile du 15 au 18 août.







Mon accessibilité sera perturbée pendant l'été, du 1/07 au 1/09, en raison de travaux sur la Ligne 6 et le RER C.



Préparez votre itinéraire grâce à mes conseils pratiques ici

Dans le cadre des travaux d'automatisation de la ligne 4, celle-ci fermera dès 23h30 en semaine (du lundi au jeudi) du 17 juin au 25 juillet, et sera intégralement fermée les dimanches 21 et 28 juillet, avant 10h du matin.

De la même façon, la ligne 11 se modernise en vue de son prolongement et a d'ores et déjà pour terminus Hôtel de Ville. De plus, elle ne marque plus l'arrêt à Châtelet jusqu'au 16 décembre.

En raison de travaux de modernisation, les quais de la station Châtelet ne sont pas desservis jusqu'au lundi 16 décembre 2019 inclus. Hôtel de Ville devient le terminus provisoire durant cette fermeture.

Des fermetures à prévoir sur le tramway

Cet été, les lignes T1, T2, T3a et T4 du tramway seront touchés par un certains de fermetures, dans le cadre des travaux. Entre le 8 juillet et le 4 août inclus, la ligne T1 sera fermée entre Hôpital Delafontaine et Hôtel de ville-La Courneuve.

Du 8 juillet au 4 août inclus, le trafic sera interrompu entre Hôpital Delafontaine et Hôtel de Ville de la Courneuve pour permettre le remplacement des rails entre ces stations.

Du 20 juillet au 23 août inclus, le T2 sera interrompu entre Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles. A peu près en même temps, du 22 juillet au 23 août, le T3a, aucun train ne circulera entre la porte d'Ivry et la porte d'Italie.

Quant au T4, déjà fermé, il le restera jusqu'en septembre sur l'ensemble du parcours. Pour toutes ces lignes, des bus de remplacement sont ou seront mis en place, appelés «Bus T1», «Bus T2» etc..., correspondant aux numéros de chaque ligne.