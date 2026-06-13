Ces 4 pop-up stores à ne pas manquer à Paris cet été

L'arrivée de l'été s'accompagne de l'ouverture de nombreuses boutiques éphémères dans la capitale. Beauté, food, art de vivre, jouets... Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Lipault

Une invitation à prendre l’air loin de l’agitation parisienne. La marque de bagages et d’accessoires de voyage Lipault s’unit au concept-store tendance Merci pour dévoiler un lieu éphémère et immersif en plein cœur de la capitale. Dans ce pop-up baptisé «In the air», qui est ouvert jusqu’au 30 juin prochain, les visiteurs peuvent notamment découvrir un ensemble de valises cabines colorées et légères dans une scénographie qui transforme l'endroit en un fabuleux voyage onirique à ciel ouvert. Le tout avec des bruits feutrés d’aéroport, ou tout simplement le souffle du vent pour une déconnexion totale. Le plus ? La possibilité de personnaliser son bagage avant de prendre la route des vacances.

Pop-up Lipault chez Merci, jusqu’au 30 juin, La Civette chez Merci, 113, bd Beaumarchais, Paris (3e)

Star Wars

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Les Jedi ont débarqué dans le quartier des Halles. The Walt Disney Company et l’enseigne King Jouet ont imaginé un pop-up store dédié à la galaxie Star Wars. Dans un espace de 300 m2, une première section est consacrée aux personnages légendaires de la saga, tandis que la seconde se focalise sur le film «Star Wars : The Mandalorian and Grogu», sorti au cinéma le 20 mai dernier. Au total, ce sont quelque 1.000 références de produits disponibles à la vente. Diverses animations sont par ailleurs proposées, avec la possibilité notamment de rejoindre un stand de création de sabre laser, de participer à la construction d’une fresque Lego collective XXL, ou d’immortaliser sa venue lors d’un photocall.

Star Wars Store by King Jouet, 43ter, rue Etienne Marcel, Paris (1er)

Paula’s Choice

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Quand la beauté rencontre le sport. La marque de soins cosmétiques Paula’s Choice ouvrira le 17 juin prochain son pop-up store dans le Marais, en partenariat avec Sephora France et la FIFA, et avec pour thème la Coupe du monde de football. Plusieurs animations et expertises gratuites seront programmées, à l'instar d'un diagnostic de peau pour obtenir une routine personnalisée. Un but sera par ailleurs installé afin que chacune s’essaie au tir cadré dans l'espoir de décrocher des surprises. On pourra aussi prendre la pose dans l’espace «Paula’s Royal», profiter d’un café artisanal lors d’une mi-temps gourmande, et s’inscrire à une course de 5km dans le cadre des «Running Clubs». Pour fêter enfin l’arrivée de l’été, une soirée Fête de la musique x La Java se tiendra le 21 juin avec la présence d’un DJ.

Pop-up Paula’s Choice, du 17 au 21 juin, 18, rue de Turenne, Paris (4e)

Aperol

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Alors qu’une nouvelle bouteille vient d'être dévoilée, Aperol ouvre son premier pop-up au Bonnotte Club, à Paris, à partir du 24 juin prochain. L’occasion de découvrir les créations de l'artiste Damien Poulain, qui a réinterprété l'orange iconique de la marque. La styliste culinaire Alice Malaret présentera de son côté une spécialité avec des cubes de gelée, «inspirée de l'orange emblématique d'Aperol et de ses notes caractéristiques (agrumes, amertume, fraîcheur)», précisent les organisateurs. Après l’escale parisienne, l’événement se tiendra jusqu’au 9 août prochain dans huit autres villes de France : Vias-Plage, La Grande-Motte, Marseille, Puget-sur-Argens, Beaulieu-sur-Mer, Lacanau, Seignosse et Biarritz.

Aperol pop-up, du 24 juin au 9 août, Bonnotte Club, Port de Suffren, Paris (7e)