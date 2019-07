Revivez les moments marquants du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées

En marge des festivités du 14 juillet, les yeux des Français étaient rivés sur la plus belle avenue du monde. Voici les moments les plus marquants de ce défilé 2019.

Emmanuel Macron hué

Lors de son passage sur les Champs-Elysées, Emmanuel Macron a été sifflé par des gilets jaunes, alors que le président de la République passait en revue les troupes à bord d'un «command car». Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, les manifestants scandent des slogans tels que «Macron démission».

Si les militants n'ont pas pu pénétrer sur les Champs-Elysées avec leurs gilets jaunes, ils ont finalement opté pour des ballons jaunes pour se démarquer.

«Ici je n'ai rien entendu. Je ne doute pas qu'un certain nombre de ges ont voulu exprimer leur opinion. Il n'a échappé à personne qu'ils le faisent déjà depuis beaucoup, beaucoup de samedis. L'important c'est que le défilé se soit bien passé et que nous ayons pu exprimer aux armées, aux blessés des armées, notre reconnaissance et notre confiance», a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe selon des propos rapportés par l'AFP.

Quelques heures plus tôt, lors du discours du chef d'Etat à l'Hôtel de Brienne où il annonçait la création d'un commandement militaire de l'espace, une poignée de militants avaient déjà fait entendre leur voix, en visant le ministre de la Transition écologique François de Rugy, récemment épinglé par Mediapart.

Trois figures des gilets jaunes interpellées

Maxime Nicolle, Jérôme Rodrigues et Eric Drouet ont été interpellés à quelques mètres de l'Arc de Triomphe par les forces de l'ordre. Les deux premiers ont par la suité ete puis placés en garde à vue.

Les rassemblements de personnes se revendiquant gilets jaunes ont été strictement interdites par arrêté préfectoral dans un périmètre incluant la place Charles-de-Gaulle, les Champs-Elysées, la place de la Concorde, le Louvre, les Invalides, le Trocadéro et la Tour Eiffe..

Un soldat flottant dans les airs

Franky Zapata, champion du monde de jet-ski français, a laissé la foule sans voix en apparaissant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, perché sur un «Flyboard». Le Marseillais de 40 ans avait lui-même inventé cet engin spectaculaire, alimenté en kérosène et pouvant voler jusqu'à 190 km/h avant une autonomie d'une dizaine de minutes.

Emmanuel Macron salue les blessé de guerre

Emmanuel Macron a salué les anciens combattants blessés au combat au pied de la tribune présidentielle. L'un d'eux a enfilé au poignet du Président son bracelet de blessé de guerre. Des pensionnaires des Invalides en fauteuil roulant ont défilé au côté des miliaires récemment blessés sur le terrain, sur le rythme de la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

100 ans plus tôt, le jour du défilé du 14 juillet 1919, les Invalides et gueules cassées avaient ouvert le défilé.