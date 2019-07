Matt Pokora et Christina Milian attendent leur premier enfant

Matt Pokora va bientôt connaître les joies de la paternité. Ce dimanche 28 juillet, le chanteur a annoncé la grossesse de sa compagne, la star américaine Christina Milian.

«La relève est en route!», a-t-il écrit sur ses pages Instagram et Twitter, en légende d'une photo sur laquelle il pose aux côtés de Christina Milian, une échographie à la main.

Le premier enfant du couple mais pas celui de la chanteuse américaine, déjà maman d'une petite fille de 9 ans, Violet Madison Nash, née de sa relation avec le rappeur The-Dream.

«Je veux passer du temps avec ma compagne Christina Milian et ma belle-fille qui a 9 ans. Je ne suis pas le père biologique, mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion», avait confié Matt Pokora dans les colonnes du Parisien.