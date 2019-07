Paris : un dispositif anti-SDF installé devant une banque, les internautes s'indignent

La polémique enfle sur les réseaux sociaux. La Caisse d'Epargne a installé un dispositif anti-SDF, cette semaine, devant son agence du 14e arrondissement de Paris. Face à l'indignation générale, la banque a affirmé, samedi 27 juillet, auprès de CNEWS vouloir retirer «totalement» le dispositif «dès que possible».

La mise en place de plusieurs poteaux en inox, à l'endroit où s'abritait un sans-abri depuis plusieurs années, a suscité de nombreuses réactions auprès des internautes.

Dispositif anti-sdf rue Hyppolite Maindron #paris14 ! Au prix du poteau inox, le gars dont c’était l’abri pouvait être logé 3 mois !!! pic.twitter.com/WeTNcvIz69 — Catherine Pierre (@cath_pierre) July 26, 2019

Ça va @Caisse_Epargne, on vous dérange pas ? C'est quoi votre prochaine étape contre les SDF, du fil barbelé, des jets d'acide, des décharges électriques ? #Paris14 https://t.co/33w7Rd6MVI — Maxime Cochard (@MaximeCochard_) July 26, 2019

Les gens qui font ça devraient être punis au nom de la solidarité... — Swans (@SwansJarboe) July 26, 2019

L'HOMME S'EST RÉINSTALLÉ sur les poteaux

Délogé mardi dernier par les autorités, l'homme s'était ensuite installé sur le trottoir d'en face.

La @Caisse_Epargne n’a pas lésiné sur les moyens #antisdf devant cette agence du #14e . Des piliers de partout. L’homme qui dormait là est désormais sur le trottoir d’en face, à la merci des éléments. Cc @m_brandely pic.twitter.com/ej2URluIMB — Audrey Vuétaz (@audrey_vuetaz) July 26, 2019

Vendredi 26 juillet, il a disposé ses matelas et ses effets personnels sur les poteaux en inox.

En fait c’était pour le protéger de la pluie pic.twitter.com/tXmbMvCCjB — MaîtreBe (@MaitreBe) July 27, 2019

la banque «prend ses responsabilités»...

Face à la polémique, la banque a, dans un premier temps, tenté de se justifier, samedi 27 juillet. «La situation est compliquée. La mesure a été prise afin de répondre aux normes de sécurité de la banque», a déclaré à CNEWS, Thomas Levet, directeur des affaires institutionnelles de la Caisse d'Epargne. «De plus, l'endroit n'est absolument pas adapté pour une personne sans-abri. Ce n'est pas un domaine public. Nous sommes intervenus auprès de la préfecture, des associations et des pouvoirs publics afin qu'il soit accompagné et pris en charge», a ajouté le responsable.

La Caisse d'Epargne disait comprendre «l'émoi» face à ce dispositif «spectaculaire» mais estimait «(prendre) ses responsabilités». «La situation n'est satisfaisante pour personne. Sur le fond, le problème du mal-logement reste entier. Nous réfléchissons avec les pouvoirs publics à cette question.»

... Puis rétropédale

Plus tard dans la journée, la Caisse d'Epargne a finalement concédé une erreur. «On comprend que cela puisse heurter, la forme n'était pas habile», a reconnu Thomas Levet, ajoutant que cela ne correspondait pas à la «philosophie d'entreprise et aux valeurs» de l'enseigne bancaire. «Le dispositif sera totalement retiré dès que possible», a-t-il assuré à CNEWS.