Des tee-shirts faits à partir de tomates

Tout est bon dans la tomate. A tel point que leurs tiges pourraient même servir à créer des tissus. C’est en tout cas sur ce projet que misent des producteurs de la région de Nantes.

Dans les serres, les tiges de tomates, semblables à de lianes, peuvent mesurer jusqu’à 15 mètres de long. Et lorsqu’elles ont donné des tomates, les producteurs doivent s’en séparer deux fois par an pour en planter de nouvelles, révèle RTL.

Si elles sont la plupart du temps transformées en compost, La Ressourceraie, une entreprise spécialisée dans le recyclage des végétaux, en collaboration avec des chercheurs de Paris Tech, a mis au point une technique innovante permettant d’extraire les fibres des tiges, comme celle du lin, pour en faire ensuite des vêtements.

Et c’est les Soieries de Touraine, l'un des plus anciens fabricants de tissus français, qui est chargé de cette dernière étape. Ainsi, des pulls et des tee-shirts en tomate seront probablement bientôt mis en vente.

A noter que les chercheurs ont également réussi à isoler les pigments des feuilles des tomates pour en faire de la peinture de couleur verte mais aussi de l'encre pour stylo bille. Ces derniers, précise RTL, espèrent passer au stade industriel à la fin de l'année.