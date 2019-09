LinkedOut, le réseau social qui ouvre le marché du travail aux SDF

Lancée au mois de juillet, la plateforme solidaire LinkedOut compte déjà quelques utilisateurs. Ces derniers, ce sont des SDF, dont la situation précaire rend impossible la recherche d’emploi.

Mise en place par l’association Entourage, la plateforme LinkedOut donne la possibilité aux sans-abris de se réinsérer dans la société en leur permettant de partager un CV, dans lequel, en quelques lignes, ils racontent leur histoire et mettent en valeur leurs qualités humaines.

Il y a par exemple Kenny, 33 ans, issu de l’aide sociale à l’enfance, qui se dit débrouillard, fiable et ponctuel, Abdul, 27 ans, originaire du Soudan, qui aimerait trouver un travail dans la restauration, ou encore Anais, 24 ans, qui loge actuellement dans un hôtel social. Elle souhaite trouver un emploi dans le secteur social ou culturel pour offrir un logement adpaté à sa fille de 3 ans.

Premières retombées de #LinkedOut, notre plateforme de viralisation des CV de personnes en précarité : + de 500 messages reçus, dont 110 propositions d'emploi.



... Comme par exemple : une proposition de #CDI pour Abdul !



Merci à tous pour votre mobilisation ! #CV #i4emploi pic.twitter.com/WKvYFQQ5U2 — Entourage (@R_Entourage) July 11, 2019

Pour optimiser leur chance de trouver un travail et attirer l’attention des employeurs, chaque internaute a la possibilité de partager le profil des demandeurs d’emploi sur les réseaux sociaux. Les CV qui sont partagés profiteront ainsi de la visibilité et du réseau des internautes. Et si un employeur lui propose du boulot, l’offre se fera directement via la plateforme, qui s'occupera de la mise en relation.

Pour le moment, seule une quinzaine de profils sont mis en avant - la plateforme est encore en phase de test et sera étoffée en janvier 2020 – mais plusieurs ont déjà trouvé du travail, précise France Info. A noter que chaque candidat est accompagné par un coach bénévole dans ses démarches pour l’aider à répondre aux opportunités d’emploi mais aussi à prendre ses marques dans le milieu professionnel.