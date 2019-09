Que va changer la fusion des quatre commissariats du centre de Paris ?

Les commissariats des quatre premiers arrondissements de Paris doivent officiellement fusionner à compter de ce lundi 23 septembre.

L'objectif à terme : regrouper les 630 policiers œuvrant dans le centre de la capitale au sein d'un seul «super-commissariat». Celui-ci sera situé rue Perrée (3 e ), face au square du Temple, dans un bâtiment appelé «l'hôtel de la Garantie». Construit en 1912, l'édifice de briques rouges abritait auparavant un service des douanes. En cours de rénovation, il devrait accueillir ses premiers agents de police dans le courant de l'année 2022.

Des changements «par étape»

Mais pas question de bouleverser trop vite les habitudes des habitants du quartier. La préfecture de police de Paris assure en effet que «tout se fera par étape». Des flyers vont d'ailleurs commencer à être distribués dans les commissariats et les mairies concernées «pour expliquer aux riverains les changements à venir».

Concrètement, il sera toujours possible de se rendre – pour les démarches habituelles – dans les commissariats des 1 er (place du marché Saint-Honoré), 3 e (rue aux ours) et 4e (boulevard bourdon) arrondissements. Ils resteront d'ailleurs des «antennes locales» une foi s que le commissariat central sera entré en fonction.

Seules deux fermetures sont programmées : celles du petit poste de police de la porte Lescot, aux Halles (1er), ainsi que du commissariat du 2 e arrondissement, situé rue du croissant, qui disparaitra le 1er octobre. Il faut dire que ce dernier est logé dans un immeuble privé, et que le bail avait expiré en 2017. Les policiers seront redeployés dans les autres établissements.

Cette réforme a deux buts : se mettre en conformité avec la loi sur le statut de Paris de 2017 qui implique la fusion des quatre arrondissements centraux, et faire des économies d'échelle tout en optimisant le déploiement des effectifs de police.