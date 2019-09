Les 5 races de chiens préférées des Français

La Société Centrale Canine a dévoilé, en début d'année, un classement des races de chiens préférées des Français. C'est le Berger Australien qui rafle la première place, devant le Berger Belge, le Staffordshire Bull Terrier, le Golden Retriever et le Berger Allemand.

le berger australien

Il détrône pour la première fois le Berger Belge, qui occupait la tête du podium ces deux dernières années. Agile, dynamique et intelligent, le Berger Australien est de taille moyenne et possède un poil long, aux couleurs originales et variées : noir tricolore, bleu merle, rouge tricolore ou encore rouge merle.

De nombreuses théories existent sur l'origine de cette race de chien, qui ne s'est non pas développée en Australie mais exclusivement aux États-Unis. Ils sont précieux, par ailleurs, dans les fermes et ranchs américains.

le berger belge

Actif et vif, cette race de chien a besoin d'exercice pour canaliser son ardeur. Le Berger belge fait aussi figure de meilleur chien de garde et est très dévoué à son maître. Sa particularité ? Ses quatre variétés de poil, tous dur, court ou long : le Groenendael, le Tervueren, le Malinois et le Laekenois. La première est exclusivement noir zain. La seconde est fauve-charbonné ou gris-charbonné. Le Malinois est fauve-charbonné et le Laekenois est de couleur fauve (sable) avec des traces de charbonné surtout au museau et à la queue, mais aussi sur le corps.

le staffordshire bull terrier

Créé dans le Staffordshire, en Angleterre, au XIXe siècle, par croisement entre le Bulldog et divers terriers, cette race de chien était à l'origine un chien de combat contre des taureaux mais aussi contre des chiens dans des fosses. Musclé, têtu, courageux et agressif, le Staffordshire Bull Terrier sait aussi se montrer tendre et affectueux avec ses proches.

le golden retriever

D'origine britannique, cette race de chien, à la fourrure épaisse et soyeuse, est très populaire depuis les années 1990. Très sociable, extrêmement attaché à son maître, doux et calme, le Golden Retriever s'intègre facilement dans tous les foyers. Joueur, il apprécie également beaucoup les enfants.

le berger allemand

Utilisé comme sentinelle, secouriste ou encore pour détecter les gaz de combat durant la Première Guerre mondiale, le Berger Allemand et son flair hors pair est réquisitionné aujourd'hui comme chien de décombres, de garde, d'avalanche ou encore d'assistance aux handicapés. Actif, sportif, protecteur, il est reconnaissable à ses oreilles très droites, son regard perçant et vif et sa truffe noire.