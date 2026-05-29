Canicule : les refuges animaliers s'adaptent pour le bien-être des pensionnaires (vidéo)

Alors que la France traverse sa première période de canicule de l'année avec des records de températures pour le mois de mai, les refuges animaliers doivent aussi s'adapter pour protéger leurs pensionnaires.

Dans un refuge de Seine-Maritime, les bénévoles s'activent pour rafraîchir les pensionnaires à quatre pattes. De nombreuses mesures ont été prises afin de réduire l'impact de la chaleur sur les chiens, notamment la réduction des promenades au profit de moments fraîcheur dans de petites piscines.

Des animaux particulièrement vulnérables

Ici, des draps ont été installés au-dessus des allées pour favoriser l'ombre dans les cages, et les gamelles d'eaux sont très régulièrement renouvelées. De plus, par mesure de précaution, certains refuges ont décidé de limiter l'accès au public afin d'éviter d'accentuer le stresse chez les animaux.

Du côté des chats, une climatisation a été installée afin de maintenir l'espace à température ambiante.

Rappelons que les chiens régulent difficilement leur température corporelle. Le coup de chaleur peut provoquer des lésions graves, voire la mort. Halètement excessif, salivation importante, agitation, langue violacée ou perte de connaissance sont autant de signes d’urgence à détecter.