Seine-Saint-Denis : un adolescent poignardé à mort aux Lilas, trois mineurs déférés en vue d'une mise en examen

Trois mineurs ont été déférés devant le parquet de Bobigny, dimanche 6 octobre, en vue d'une mise en examen pour «assassinat en bande organisée». Ils sont tous les trois impliqués dans la mort d'un lycéen de 15 ans, victime de plusieurs coups de couteau aux Lilas, aux portes de Paris.

Deux des jeunes sont âgés de 15 ans, quant au 3e il est âgéde 14 ans. Tous les trois sont soupçonnés d'être les co-auteurs des coups de couteaux.

A ce jour, le parquet estime que leur acte était prémédité, et ce même si la victime n'était pas «personnellement visée». Le parquet de Bobigny a également demandé le placement en détention des trois jeunes.

«Il ressort des premiers éléments recueillis par les enquêteurs que la victime se serait interposée pour protéger un camarade d'une agression par les personnes actuellement en garde à vue», a indiqué vendredi soir le parquet de Bobigny.

Le jeune était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours qui ne sont pas parvenus à le réanimer après l'agression qui a eu lieu en fin de matinée. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Il y a un an, presque jour pour jour, le 13 octobre 2018, un collégien de 13 ans avait été tué dans une rixe entre jeunes des Lilas et de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, armés de bâtons, de barres de fer et d'un pistolet de paintball.