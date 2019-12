Toulouse : refoulé à l'entrée d'une discothèque, un homme tente d'y entrer armé d'une fenêtre

Se faire refouler à l’entrée d’une boîte de nuit peut provoquer les colères les plus folles. A l’image de ce toulousain, ce dimanche, qui a décidé d’y entrer armé d’une fenêtre après que le videur lui a refusé l’accès.

Et pour cause. Accompagné d’un ami, le fêtard avait probablement déjà fait la tournée des bars et s’est présenté à l’entrée de la discothèque dans un état d'ébriété bien avancé, rapporte 20 Minutes.

Fou de rage, l’homme a alors saisi une fenêtre qu’il a récupérée dans un tas d’encombrants à proximité, avant de revenir à la charge en s’en servant comme bouclier. Heureusement, les vigiles ont évité l’assaut de l’individu qui a fini par s’écraser au sol après avoir heurté une cliente.

Mais il ne s’est pas arrêté là. Alors que la vitre de la fenêtre s’est brisée dans sa chute, l’homme s’est relevé et a tenté d’agresser à nouveau les agents de la sécurité à l’aide d’un morceau de verre. Il a finalement été maîtrisé après cette deuxième tentative d’agression.

Alertés, les policiers ont été rapidement dépêchés sur les lieux. Le fêtard a été interpellé puis conduit au commissariat, non sans mal. Dans la voiture, il a continué à insulter les forces de l’ordre, et à même mordu l’un d’eux à l’épaule.