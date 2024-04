France Travail : une hausse de 12% des agressions et incivilités contre les agents

Près de 16.000 signalements d’agressions ont été notifiés par les salariés de France Travail en 2023. Un chiffre en augmentation selon les données internes dévoilées par l’organisme.

Des chiffres qui ne franchissaient pas les portes, jusqu’à présent, de France Travail, ont été dévoilés dans un document interne. Dans ce dernier sont référencés les signalements d’agressions dans les 900 agences de France. Au total, 15.906 fiches de signalements ont précisément été déposées en 2023, selon le média Politis.

Dans le détail, ce chiffre comprend 6.885 agressions verbales, 3.513 incivilités, 3.040 expressions d’intention suicidaire (Edis), 2.325 agressions comportementales et 143 agressions physiques. Ces données démontrent une hausse de 12% des agressions en agence en 2023 par rapport à 2022.

45 agressions physiques sur des agents

Le document fourni par France Travail détaille également les augmentations de signalements d’agressions par catégorie. En tête du classement, les incivilités, qui connaissent une hausse de 17% par rapport à 2022 et 82% par rapport à 2019. Les agressions verbales ont augmenté de 8% depuis 2022 et 37% depuis 2019. Une hausse de 17% est constatée pour les agressions comportementales déclarées par rapport à l’année précédente, et 10% depuis 2019. Les expressions d'intention suicidaire (Edis), elles, ont été multipliées par 3 depuis 2019.



Concernant les agressions physiques, leur nombre reste plutôt stable et représente moins de 1% du total des signalements. En revanche, le document précise que sur les 143 agressions physiques déclarées, 45 ont été commises à l’encontre d’agents de France Travail.

Protection des sites

Cette augmentation des signalements d’agression depuis 2019 s'explique, selon Christophe Moreau, membre du bureau national du syndicat SNU (FSU), par les «modifications d'indemnisation de l'assurance-chômage».

Il précise à l’AFP que son syndicat «réclame depuis longtemps une systématisation de déclaration d'accident du travail pour chaque agression». L’année passée, France Travail avait assuré la mise en place de «la protection des sites avec le renforcement des équipements de sureté, la généralisation de la vidéo-protection dans les agences et le développement d’outils d’alerte». Mais depuis, Christophe Moreau estime que cette mesure n’a pas entrainé une réduction notable du nombre d’agressions.