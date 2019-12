Gers : une femme sauvée d'un incendie par des policiers

Ce vendredi 13 décembre, c'est à la détermination de trois policiers qu'une jeune trentenaire doit vraisemblablement la vie.

Il est environ 13h45 à Auch (Gers). Une équipe de police-secours vient de prendre son service au commissariat quand tombe l'appel des sapeurs-pompiers.

Un incendie vient d'être signalé dans un immeuble d'habitation, à quelques 150 mètres de là. Les trois fonctionnaires de police sont les premiers sur les lieux.

Sur place, ils voient un homme sortir de l'immeuble de trois étages en flammes, criant qu'il vient de mettre le feu. Alors qu'il est interpellé, deux policiers s'avancent dans le hall pour voir si quelqu'un a besoin d'aide.

Le couloir est obscurci par d'épaisses fumées noires, l'air irrespirable. Au bout de trois appels, une voix leur parvient du premier étage. Une habitante est piégée par le feu et les fumées toxiques.

«On a cru que c'était fini»

«À ce moment-là, confie le brigadier Payet, je me suis dit que si ça avait été mon fils, ma femme, je n'aurais pas supporté que personne n'essaie de les sauver. Alors on est montés. À l'aveugle, à quatre-pattes, avec un cache-cou sur la bouche pour essayer de tenir le plus longtemps possible malgré la fumée âcre qui nous enserrait la gorge. On a commencé à redescendre en la portant mais nous sommes tombés. On a cru que c'était fini. On ne savait plus où on était, on ne pouvait ni parler, ni crier, on était en apnée.»

C'est leur troisième collègue qui les aide finalement à ressortir de l'immeuble. «Les pompiers nous ont dit qu'il aurait fallu qu'on les attende, ajoute le policier. Que nous n'aurions pas du intervenir seuls. Mais c'est une vie humaine, on ne choisit pas.»

Un suspect en unité psychiatrique

La jeune femme, intoxiquée par les fumées et en état de sidération, a été emmenée à l'hôpital par les pompiers.

Quant aux policiers, ils sont sortis de l'hôpital au bout de deux heures, après avoir récupéré en oxygène. Dans la foulée, ils ont repris leur service, «pour ne pas ressasser», explique le brigadier.

Le suspect, âgé de 32 ans, a été hospitalisé en unité psychiatrique.