Grève générale : y aura-t-il des trains à Noël ?

A quelques jours des vacances de Noël, l'inquiétude grandit chez les usagers des transports en commun. La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a prévenu qu'il n'y aura «pas de trêve pour Noël» dans le mouvement de grève en cours, sans retrait de la réforme des retraites.

Dès lors, beaucoup de Français, désireux de rejoindre leurs proches en train pour les fêtes, se demandent s'ils pourront bien circuler à Noël.

«La grève continue et nous sommes au regret, puisqu'on n'était pas partis comme ça, de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que donc elle va durer longtemps», a déclaré le responsable du premier syndicat de la SNCF, ajoutant qu'il n'y aura «pas de trêve pour Noël sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça».

Face à la détermination du syndicat majoritaire, le gouvernement avait demandé en fin de semaine dernière à la SNCF de préparer un «plan de transport» détaillé pour les fêtes.

Ce mardi 17 décembre, l'entreprise ferroviaire a assuré qu'elle serait en capacité de transporter le premier week-end des vacances scolaires tous les passagers ayant déjà réservé un billet, mais avec d'éventuels changements d'horaires ou d'itinéraires.

Entre 50% et 60% des TGV

La SNCF va offrir plus de sièges qu'elle n'a de réservations sur le week-end, a résumé la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard. Ainsi, entre 50% et 60% des TGV, et la moitié des Intercités devraient rouler, selon elle.

Quelque 53% des passagers ayant déjà réservé un billet de TGV auront leur train confirmé et 15% seront replacés d'office dans un train partant le même jour - typiquement en attachant leur rame TGV à une autre partant à une heure différente, avec un seul conducteur au lieu de deux -.

Pour le pourcentage de passagers restants, la situation est beaucoup moins nette en revanche. «Entre 20% et 25%» pourront échanger eux-mêmes, «sans frais», leur billet pour une réservation le même jour et vers la même destination, a souligné Rachel Picard.

Reste que la compagnie doit encore dévoiler son programme et informer les détenteurs de billets ce jeudi 19 décembre pour la période du 23 au 26 décembre. Et la tâche ne s'annonce pas si aisée. Car ce plan sera «basé sur des hypothèses» de disponibilité du personnel.

En outre, il ne pourra pas être tenu en cas de «durcissement du conflit», a prévenu la directrice générale.