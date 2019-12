Paris : quand les usagers du Vélib' réparent eux-mêmes les vélos cassés pendant la grève

C'est une image qui n'étonne plus personne. Alors que la grève contre la réforme des retraites paralyse les transports franciliens, de nombreux usagers en galère se replient sur les Vélib', et quand ces derniers ne fonctionnent pas, certains... les réparent eux-mêmes.

En temps normal, cet usager aurait sûrement fait demi-tour face à ce vélo cassé et aurait trouvé un autre moyen de locomotion pour se déplacer, mais en pleine grève, cet homme n'a pas hésité à sortir ses outils et a réparé lui-même la roue cassée de ce Vélib'.

«Des scènes ubuesques» décrites par un confrère de France 3, qui se trouvait récemment quai de Loire (19e) à Paris, devant une station Vélib' pleine... de vélos endommagés et inutilisables et qui a ainsi surpris cet «abonné désespéré lancé dans la réparation d'un Vélib' crevé».

Et le service – qui compte désormais plus de 300.000 abonnés – est particulièrement «affecté» comme le souligne le service com de Vélib' et doit faire face à une immense vague de critiques, alors qu'il peine à satisfaire les demandes en explosion pendant la grève.

«En 12 jours de grève, plus d’1,5 million de courses ont été effectuées, avec plusieurs pics à plus de 165 000 courses quotidiennes et une moyenne de 140 000 par jour. Ces résultats sont sans précédent et en particulier pour la saison», a ainsi communiqué Vélib'.

A tel point que les usagers ne cessent de se plaindre de ne pouvoir emprunter de vélos. Ils sont plusieurs centaines sur Twitter notamment à rapporter leurs mésaventures de Vélib', avec le hashtag #velibgate.

Une situation délicate pour Vélib' qui se défend et souligne que «les équipes rencontrent, tout comme les usagers, des difficultés à se déplacer pour se rendre à leur poste et effectuer leurs missions de maintenance et de régulation démultipliées par les volumes d’usages du service».

Scènes ubuesques depuis 1h sur cette station #velib quai de Loire : les #vélos sont soit crevés soit bloqués mais tout le monde s’acharne à tenter d’en prendre un, en vain. Un abonné désespéré s’est même lancé dans la réparation d’un vélib crevé #greve17decembre #transport pic.twitter.com/QJNe9Y68pm — Bertrand Lambert (@B_Lambert75) December 17, 2019

Velib: application officielle obsolète, stations HS, fiabilité des données désastreuse et 25 vélos tous en panne ! @Velib @C_Najdovski pic.twitter.com/DKkQmsbT56 — Grizzly (@Grizzlydz93) December 18, 2019

Vous connessez les bornes @Velib vides, en voilà une pleine avec plein de vélos, mais aucun disponible #dommage pic.twitter.com/zzY5rIZKJC — Loïc Gazar (@GazarLoic) December 18, 2019