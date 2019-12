Tempête Fabien : 3 départements toujours en vigilance orange , 12.000 foyers privés d'électricité

Dans son dernier bulletin, MétéoFrance maintient trois départements en vigilance orange pour risque d'inondations ou d'avalanches.

Ainsi l'Ille-et-Vilaine, et la Charente-Maritime restent sous vigilance orange pour un fort risque d'inondations après le passage de la tempête Fabien.

De son côté, la Savoie a été placée en vigilance orange pour un risque fort d'avalanches. «Ces avalanches pourront toucher les quelques secteurs routiers habituellement exposés», a mis en garde le service de prévision météorologique.

Au lendemain du passage de la tempête Fabin sur les régions du sud-ouest, seuls 20.000 foyers restent sans électricité, contre 100.000 pendant le week-end.

Les deux régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. La Gironde est également le département qui compte le plus de foyers sans électricité.

En Corse, encore 3.500 foyers restaient privés d'électricité, ce lundi 23 décembre, selon EDF.