De nombreuses personnalités appellent à soutenir financièrement les grévistes

Une cinquantaine de personnalités appellent à soutenir financièrement les cheminots et les agents de la SNCF dans une tribune publiée sur Mediapart.

«Ils défendent un de nos biens communs, un système de retraites qui, loin d’avoir été octroyé par les patrons, est le fruit des luttes de nos aînés» est-il écrit dans la tribune publiée dimanche qui compte dans ses signataires notamment les humoristes Jean-Marie Bigard et Shirley et Dino ainsi que les écrivains Edouard Louis et Annie Ernaux.

Le soutien aux grévistes mobilisés contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement doit être financier selon eux. «Les journées de grève coûtent. Pour imposer le maintien du système actuel de retraites, il importe que le mouvement dure et s’amplifie. Avant de manifester aux côtés des cheminots, le samedi 28 décembre, et de tous les grévistes, le 9 janvier, nous soutiendrons financièrement les grévistes de la RATP et de la SNCF en mouvement reconductible depuis le 5 décembre». Plusieurs liens vers des cagnottes en ligne sont disponibles sur la page de l'article.

En mars 2018, une initiative similaire pour soutenir les cheminots, alors en grève contre la réforme de la SNCF, avait vu le jour, déjà sur Mediapart. Plus d'un million d'euros avait été récolté.