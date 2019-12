Le nombre d'arrêt maladie a explosé chez les conducteurs de la RATP depuis le début de la grève

Le nombre d'arrêts maladie a plus que doublé chez les conducteurs de la RATP, selon le Parisien.

Plus précisément, entre les 10 et 16 décembre 2018, en moyenne, 141 conducteurs, sur les 3.000 que compte le réseau, étaient en arrêt maladie selon Le Parisien. Un an plus tard, ce nombre s'élevait à 446, soit une augmentation d'environ 200%. Le pic a été atteint le 15e jour de grève, le jeudi 19 décembre, avec 646 arrêts maladie déposés. Le même phénomène a été observé chez les conducteurs de RER avec une augmentation de plus de 300%.

Les passagers mécontents, la pression des grévistes et le trafic dense, sources de stress

Le Parisien a contacté la RATP, qui a confirmé les chiffres sans les commenter.

Pourquoi une telle augmentation des arrêts maladie en pleine période de grève ? La direction de la régie des transports parisiens a lancé des contrôles pour vérifier que les agents étaient vraiment malades. 75% des arrêts maladie auraient été validés. «Les passagers mécontents, la pression des grévistes sur les non-grévistes et la difficulté à exercer son métier dans un trafic routier dense peuvent conduire ces salariés dans une détresse psychologique très importante», assure une source au journal.