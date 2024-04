Grève des contrôleurs aériens le 25 avril : quelle indemnisation peut-on espérer en cas d'annulation de vol ?

En raison d'une grève des contrôleurs aériens ce jeudi 25 avril, de nombreux vols au départ de la France devraient être annulés. Mais quelles solutions d’indemnisations les voyageurs peuvent-ils bénéficier ?

Comment peuvent être dédommagés les voyageurs qui verront au moins 65% de leurs vols depuis la France annulés ce jeudi 25 avril, en raison de la grève des aiguilleurs, qui pourrait bien connaître un nouveau volet lors du pont de l'Ascension, les 9,10 et 11 mai.

Selon une enquête réalisée par Flightright, site expert en droit aérien, les Français sont beaucoup trop à ignorer leurs droits en termes d’indemnisation. «43% d’entre eux ignorent que les compagnies aériennes sont tenues de les dédommager lors d’un retard ou d’une annulation de vol», estime l’entreprise.

Et pourtant, une indemnisation existe. Selon cette même source, «celle-ci varie entre 250€ et 600€ selon la distance du vol», et dépend spécifiquement de la distance parcourue, et non le prix du billet.

Seulement valable pour les compagnies de l'UE

D'après la directive de la Commission européenne 261/2004, relative aux droits des passagers aériens et entrée en vigueur le 11 février 2004, «tous les voyageurs dont le vol au départ d’un aéroport de l’Union européenne est annulé, ou retardé de plus de trois heures, doivent non seulement être remboursés mais aussi assistés, redirigés et indemnisés».

De plus, les vols au départ de pays de l’UE ne sont pas les seuls couverts par cette indemnisation. Sont aussi concernés les vols effectués depuis un pays situé en dehors de l’espace Schengen, mais opéré par un transporteur de nationalité européenne.

Par exemple, un vol Marrakech-Paris retardé de plus de trois heures pourra être indemnisé s’il a été opéré par une compagnie européenne telle que Transavia ou Ryanair.

Toutefois, si le transporteur est Royal Air Maroc, aucune indemnisation ne peut être réclamée sur le fondement de prévu par la Commission européenne.