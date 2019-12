Marlène Schiappa provoque un ancien cadre du RN en posant avec une poupée métisse pour Noël

En réponse à l'ancien cadre du Front national Julien Rochedy, qui s'était offusqué, mi-décembre, de voir exposés en rayons dans un supermarché des poupons à la peau noire, Marlène Schiappa a posté une photo d'elle hier, sur Twitter, avec une poupée métisse.

«Bon réveillon à toutes & tous, joyeux Noël! Pensées spéciales à ceux qui sont loin de leurs proches ou rejetés. Paix et amour. Pace e salute», a écrit Marlène Schiappa sur son compte.

Sur la photo qui accompagne ces vœux de Noël, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes pose devant son sapin, en tenant dans ses mains une poupée à l'effigie de la princesse Disney métisse Vaiana.

Le clin d'oeil à Julien Rochedy, ancien directeur du Front national de la jeunesse, est évident. Ce dernier a tenu des propos controversés sur Twitter mi décembre, s'offusquant que dans un «supermarché de province», «le seul poupon mis en avant» soit «métis» , et déplorant que «les petites filles» doivent «se plier» à ces uniques poupées proposées en rayons.

Maintenant nous n’avons même plus le choix. Dans mon petit supermarché de province, le seul poupon mis en avant est métis. Nos petites filles doivent s’y plier. L’avenir nous est montré ; mieux, il nous est prescrit : disparaissez, sales blancs. pic.twitter.com/49dCMqdgUd — Julien Rochedy (@JRochedy) December 14, 2019

Les internautes n'avaient pas manqué de lui faire remarquer qu'en arrière plan de sa photo se dégageait très nettement la boîte d'un poupon blanc, et Marlène Schiappa, connue pour ses prises de position fréquentes sur Twitter, n’avait elle aussi pas hésité à interpeller l’ancien cadre.

«Bonjour JRochedy pourriez-vous me donner l’adresse du supermarché s’il vous plaît ? Je voudrais un de ces adorables poupons pour ma nièce, j’en cherche partout justement ! Merci d’avance et joyeux Noël», lui avait-elle écrit, non sans ironie.

Julien Rochedy avait à son tour répondu à Marlène Schiappa, l'accusant de «céder aussi facilement aux stéréotypes de genre».

«Offrez donc plutôt un magnifique ActionMan obèse et transsexuel à votre adorable nièce pour plus d'inclusivité», avait-il ajouté.