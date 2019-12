Un étrange train cosmique observé dans le ciel de l’Aude le soir de Noël

Le soir du 24 décembre, tandis que les yeux des enfants étaient tournés vers le ciel dans l'attente du Père Noël, des habitants de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont observé une myriade de lumières.

Plusieurs dizaines de petits points lumineux parfaitement alignées ont brillé, telles des étoiles, dans la voûte céleste durant plus de dix minutes, vers 18h45, puis à nouveau vers 20h45, rapporte Le Midi Libre. Ce phénomène, qui n'a rien de naturel, avait déjà été observé le 9 décembre dernier dans la région. Toutefois, pas d'objets extraterrestres en vue.

Il s'agit en réalité d'une série de satellites du programme Starlink, mis en orbite par la société SpaceX. Ce programme vise à «tapisser» le ciel d'une constellation de 12.000 satellites pour couvrir toute la surface du globe et assurer un accès à l'Internet haut débit. Pour l'heure, 120 d'entre-eux ont déjà été mis sur orbite. Plusieurs américains ont également mis en avant leurs observations de ce phénomène qui ressemble à un train cosmique.

D'autres observations en vue

Déployés sous la forme d'anneaux autour du globe, ceux-ci peuvent refléter la lumière du soleil selon qu'on les observe sous certaines latitudes, en général à la tombée de la nuit et avant l'aube. Ils pourront d'ailleurs être à nouveau observés dans ces départements ce jeudi 26 décembre, en fin d'après-midi. Le site Heavens Above référence d'ailleurs les horaires de passages des satellites les plus brillants et précise les plages d'horaires idéales pour les observer.