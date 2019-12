Comment bien renégocier son crédit immoblier ?

Faire des économies figure sur la liste des résolutions? Renégocier son crédit immobilier peut faire gagner une somme non négligeable si l’opération est bien menée.

Alors que les taux sont à des niveaux historiquement bas et continuent de baisser - 1,12% en novembre toutes durées confondues selon l'observatoire Crédit Logement CSA) - il n’a jamais été aussi intéressant de faire appel à la concurrence. En décembre, un dossier sur quatre concernait un rachat de crédit. Il n’y donc pas de raison de s’en priver. Quelques points sont à respecter.

Calculer si l’opération en vaut la chandelle.

Attention : tous les emprunts ne méritent pas d’être rachetés. Pour que l’économie se chiffre en près d’une dizaine d’euros, il faut être dans le premier tiers du remboursement, celui où la part des intérêts est la plus importante. Ensuite, il faut que la différence de taux soit de l’ordre de 0,7% selon les experts. En effet, un rachat a un coût : pénalités pour remboursement anticipé, frais de dossier et nouveau frais de garantie, il faut donc que l’économie soit substantielle. Enfin, on dit en général qu’il faut avoir au minimum 100.000 euros de capital à rembourser.

Solliciter dans un premier temps sa propre banque

C’est avant tout pour une raison pratique : il est tout de même plus pratique de se tourner vers son banquier actuel pour tenter d’obtenir un rachat de crédit. Dans les faits, la démarche a peu de chances d’aboutir : les taux intéressants sont généralement accordés aux nouveaux clients. Mais cela vaut la peine de tenter le coup.

Faire appel à un courtier

Ils se vantent d’obtenir des taux inférieurs à 1% pour des durées de vingt-cinq ans : autant aller frapper à la porte des courtiers (Cafpi, Meilleurstaux.com...). Compte tenu de l’afflux de demandes, cela peut prendre un peu de temps, mais avec un dossier solide il est tout à fait possible de décrocher un rachat de crédit immobilier aux meilleures conditions. Bien entendu, des arguments comme la souscription de divers produits bancaires (PEA, assurance vie, etc.) en plus du crédit peuvent peser dans la balance.