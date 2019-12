Alcool au volant : moins d'un Français sur deux anticipe le retour du réveillon

Si 87% des Français vont consommer de l'alcool à la Saint-Sylvestre, moins de la moitié a prévu une solution pour rentrer, d'après l'enquête de Prévention Routière et Assurance Prévention.

D'après l'étude annuelle de Prévention Routière et Assurance Prévention, 46% des Français seront concernés par la question du retour de soirée. Mais seulement 44% d'entre eux ont anticipé leur retour du Nouvel an.

Pire, 34% choisissent des solutions inadaptées, voire dangereuses, pour rentrer comme emprunter des petites routes, conduire lentement ou attendre avant de reprendre le volant, alors même que 52% d'entre eux ignorent le temps nécessaire à l'élimination d'un verre d'alcool. Mais l'étude note toutefois des évolutions dans le bon sens.

Capitaine de soirée

Des alternatives simples existent pourtant : dormir sur place ou désigner un «capitaine de soirée». Ces solutions sont respectivement envisagées par 32% et 28% des Français. La grève à la RATP et à la SNCF, qui a démarré le 5 décembre, n'a toutefois pas été prise en compte par l'étude qui s'est terminée le 2 décembre. Et la RATP a annoncé hier que le trafic resterait fortement perturbé pour la Saint-Sylvestre.

«Il y aura plus de véhicules sur les routes, c'est une évidence, puisque certains trains ne roulent pas et les VTC et taxis seront pris d'assaut et chers avec la forte demande», a averti Eric Lemaire, vice président d'Assurance Prévention lors d'une conférence de presse.«Cela peut aussi conduire à davantage de responsabilisation. Quand on est à trois ou quatre dans une voiture, c'est plus facile pour désigner un Sam», a-t-il repris.

Quatre verres en moyenne

En 2018, 30% des accidents mortels étaient liés à l'alcool, avec 985 morts. Et la nuit du 31 décembre est l'une des plus meurtrières sur les routes avec en moyenne 15 à 20 décès comptabilisés ces dernières années, contre une quarantaine au début des années 2000.

64% des Français prévoient de boire au moins trois verres avec une consommation moyenne de près de 4 verres (3.9). Deux fois la limite autorisée. Selon l'étude, 31% des Français avouent avoir déjà vu une personne reprendre le volant lors d'un réveillon alors qu'elle avait dépassé le taux légal autorisé.