Après 11 ans d'absence, la chatte Noisette a retrouvé sa maîtresse

Disparue en 2008, Noisette a été retrouvée en mauvais état à Floirac (Gironde) et rendue à sa propriétaire.

«Parfois je la regarde et je me demande ce qu'elle a fait pendant 11 ans», confie Nicole, retraitée bordelaise, au journal Sud Ouest. Après avoir cherché partout sa chatte Noisette, disparue en 2008 à l'âge de 2 ans, Nicole avait fini par accepter l'idée qu'elle ne retrouverait plus son animal de compagnie.

Mais au mois d'octobre, comme par «miracle», Nicole reçoit un appel téléphonique et apprend que sa chatte a été retrouvée dans la rue à Floirac (Gironde). Prise en charge par l'association Une Pensée féline, l'animal a été identifié grâce à son tatouage.

Noisette aurait été maltraitée selon sa propriétaire. «A son arrivée, elle était maigre, saignait et avait des marques sur le corps, s'arrachait les poils», précise Nicole.

Alors la retraitée bordelaise tente par tous les moyens d'offrir à Noisette «une vieillesse heureuse». Le félin est revenu dans son foyer et se réadapte à la vie de tous les jours. «Cela semble difficile pour elle, mais elle va bien», assure sa maîtresse.

Après une si longue absence, Noisette a changé de comportement et s'accroche à sa maîtresse. «Elle est très fusionnelle [...] Avant c'était un chat indépendant, maintenant c'est un vrai petit chien qui me suit partout», confie Nicole qui se réjouit de pouvoir de nouveau partager son quotidien avec sa boule de poils.