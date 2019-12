Le gilet jaune Jérôme Rodrigues blessé lors d'une manifestation à Paris

Principale figure des gilets jaunes, Jérôme Rodrigues a été blessé à l'œil lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, ce samedi, à Paris.

«J'ai reçu un coup de bouclier au niveau de l'œil puis un coup de gazeuse en plein visage [...] C'est comme ça depuis un an, on nous empêche de manifester : les policiers et les manifestants sont mis face à face, tout est fait pour créer de la tension», a indiqué Jérôme Rodrigues à l'Obs.

Celui-ci avait déjà été éborgné le 26 janvier dernier lors d'une mobilisation des gilets jaunes. Sa plainte avait alors abouti à l'ouverture d'une information judiciaire pour «violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme».

L'incident se serait produit boulevard Magenta ce samedi 28 décembre, assure BFMTV, alors que plusieurs gilets jaunes avaient rejoint la manifestation interprofessionnelle organisée par plusieurs syndicats.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent Jérôme Rodrigues s'écrouler dans la rue après que les forces de l'ordre ont dispersé du gaz lacrymogène. Sur d'autres scènes, on peut le voir blessé à l'œil après avoir reçu un coup d'un objet, probablement un bouclier.

La figure des gilets jaunes assure que les forces de l'ordre l'ont visé «intentionnellement». Il a également ajouté que des «gradés» auraient refusé de lui transmettre le RIO (référentiel des identités et de l'organisation) des deux membres des forces de l'ordre à l'origine des coups et du gazage.