Affaire Carlos Ghosn : peut-on avoir deux passeports français ?

C'est la dernière révélation en date dans l'affaire de l'incroyable évasion de Carlos Ghosn du Japon, où il était assigné à résidence, vers le Liban. L'ex-patron de Renault-Nissan, poursuivi pour des malversations financières, avait deux passeports français, dont l'un sur lui, dans un étui fermé par un code secret, qui a donc pu être utilisé dans sa fuite. Une possibilité offerte aux ressortissants hexagonaux dans quelques cas exceptionnels.

Comme l'explique le site officiel de l'administration française Service-Public.fr, il n'est pas possible en principe d'avoir plusieurs passeports français. Mais un second passeport peut exceptionnellement être délivré dans deux situations.

Premièrement, dans le cas où votre passeport est immobilisé pendant une période au cours de laquelle vous devez voyager. Une hypothèse que l'on peut rencontrer par exemple lors d'une demande de visa. En effet, le temps de faire toutes les démarches, le consulat du pays auprès duquel vous faites votre demande peut conserver votre passeport. Mais si, durant cette période, vous avez besoin de vous rendre dans un autre pays, l'administration peut alors vous fournir un second passeport.

Un second passeport possible en cas de destinations incompatibles

Second cas dans lequel un autre passeport peut être délivré : «Si le passeport risque de faire apparaître des destinations incompatibles», explique Service-Public.fr. Certains pays refusent en effet l'entrée sur leur territoire aux personnes ayant voyagé dans d'autres pays. Par exemple, pour aller au Liban, votre passeport ne doit porter aucun visa ou tampon d’Israël, les deux pays étant techniquement en état de guerre. Ainsi, si la présence d'un certain tampon sur votre passeport peut potentiellement empêcher un voyage, il est possible d'obtenir un second passeport. Ce qui peut être très utile à certaines professions, comme les hommes et femmes d'affaires ou les journalistes.

Dans les deux cas, pour obtenir un second passeport, il faut fournir les mêmes documents que pour un renouvellement de passeport, ainsi que les documents attestant de votre situation particulière : billets d'avions et attestation de l'employeur par exemple dans le cas de voyages professionnels rapprochés, passeport comportant le visa d'origine et billets d'avion dans l'hypothèse de destinations incompatibles. Une fois les documents réunis, vous devez, en France, vous adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture, ou bien à une mairie équipée pour délivrer les passeports biométriques. A l'étranger, il faut vous rendre à l'ambassade ou au consulat français.