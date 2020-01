Quelles étaient les conditions d'assignation à résidence de Carlos Ghosn au Japon ?

L'ex-PDG de Renault-Nissan avait passé les derniers mois à critiquer ses conditions de liberté conditionnelle. Celui qui a fui le Japon vers le Liban le 31 décembre avait été relâché de prison grâce à une caution en avril et était ainsi soumis à un contrôle strict.

«Restreindre les communications et le contact entre ma femme et moi est cruel et inutile», avait-il ainsi déclaré dans un communiqué dès sa sortie de cellule. La justice a en effet interdit aux époux de se voir et de discuter ensemble pour éviter les conspirations et destructions de preuves. Carole Ghosn s'était régulièrement insurgée de cette situation, assurant que les droits fondamentaux du couple étaient bafoués.

En novembre, les deux époux avaient cependant pu se parler et se voir à distance, en vidéoconférence, pendant une heure, après l'accord d'un juge japonais. Les avocats de l'ex-patron étaient alors présents pour contrôler la discussion et s'assurer qu'elle ne sortait pas du cadre légal.

Mais le droit de voir sa femme n'est pas l'unique point sur lequel la justice s'était penchée. Toute visite de proche était ainsi soumise à une autorisation par les juges. De plus, pour tenter d'éviter une fuite telle que celle vers le Liban, le magnat avait été assigné à résidence et interdit de quitter le territoire japonais.

Dans sa maison de location, il lui était impossible d'avoir accès à internet, et était surveillé par des caméras. Trois de ses passeports (un français, un libanais et un brésilien) étaient détenus chez les avocats qui le représentent. Une autorisation exceptionnelle permettait à Carlos Ghosn d'avoir sur lui son deuxième passeport français enfermé dans une sacoche.

Chacune de ses sorties étaient très encadrées, ce qui accentue un peu plus la surprise de son envol vers le Liban.