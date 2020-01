Ivre au Nouvel An, un père confie sa fille à un couple d'inconnus, oublie, puis appelle les gendarmes

Boire avec modération, ce père de famille ne connait pas la maxime. Même lorsqu’il doit s’occuper de sa fille. Alors qu’il fêtait le passage à la nouvelle année, dans la nuit de mardi à mercredi, il a oublié ce qu’il avait fait d’elle, mobilisant les forces de l’ordre pour la retrouver.

L’homme était en train de s'alcooliser fortement durant un repas, dans un restaurant de Morteau (Doubs). Alors qu’il était accompagné par sa fille de 11 ans, il a demandé à un couple, qu’il ne connaissait pas, de s’occuper d'elle. Ils ont accepté, allant même jusqu’à l’accueillir chez eux pour dormir, raconte L’Est républicain.

Bien décidé à faire la fête, le père de famille a alors continué de boire, jusqu’à oublier ce qu’il avait fait de sa fille. Il s'est alors mis à la chercher, sans succès, avant que les gendarmes ne soient alertés. Des dizaines d’entre eux et une équipe cynophile sont arrivés en urgence pour fouiller les alentours, mais sans parvenir non plus à la trouver.

Au petit matin, un avis de recherche avec le portrait de l’enfant a même été diffusé sur les réseaux sociaux et massivement relayé. Or, la jeune fille se trouvait tout simplement chez le couple, saine et sauve. Le dispositif de gendarmerie a alors été levé, tandis que le père a été auditionné pour s’expliquer et lever les derniers doutes sur ce qu’il s’est passé.