Attaque de Villejuif : le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête

Le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête sur l'attaque au couteau de Villejuif perpétrée vendredi par un jeune homme converti à l'islam et atteint de troubles psychiatriques qui a fait un mort et deux blessés.

«Si les troubles psychiatriques importants de l'auteur des faits sont avérés, les investigations des dernières heures ont permis d'établir une radicalisation certaine du mis en cause ainsi qu'une préparation organisée de son passage à l'acte», mais aussi «démontré un parcours meurtrier réfléchi et sélectif de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur», explique le Pnat dans un communiqué, transmis ce samedi soir.

L'assaillant avait crié «Allah Akbar»

L'assaillant avait mené son attaque aux cris «d'Allah Akbar», avait-on appris plus tôt ce samedi par la procureure de Créteil lors d'une conférence de presse. Nathan C., qui a tué un homme et blessé gravement deux femmes, a épargné un premier passant parce qu'il s'était dit musulman et lui avait récité une prière, avant de poursuivre son parcours «d'une extrême violence» et d'une «extrême détermination», avait indiqué la magistrate, Laure Beccuau. L'assaillant a perpétré son attaque au couteau aux cris «d'Allah Akbar», et était suivi dans un établissement psychiatrique jusqu'en mai, avait-elle aussi précisé.

Cet homme, Nathan C., était âgé de 22 ans et né aux Lilas (Seine-Saint-Denis) selon des sources concordantes. Il est passé à l'attaque vers 14h dans le vaste parc des Hautes-Bruyères, qui abrite notamment des terrains de sports et des jardins familiaux, dans cette commune située dans la proche banlieue sud de Paris.

Il a tué un Villejuifois de 56 ans qui se promenait avec sa compagne, a indiqué à l'AFP le maire de la ville Franck Le Bohellec. Elle a été grièvement blessée mais ses jours n'étaient plus en danger vendredi soir, et la troisième victime, une femme de 30 ans, a été légèrement blessée, selon le parquet.